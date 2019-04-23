В Европе пожаловались на некачественную нефть из России

Некачественная нефть из России дошла через территорию Белоруссии до Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление польского топливного концерна Orlen.

Материалы по теме Внутренняя энергия Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше

В частности, ухудшение качества нефти зафиксировано в пункте «Адамова застава». Польская сторона заявила, что ожидает полного отчета по делу. После его получения можно будет говорить о дальнейших шагах, отметили в пресс-службе Orlen. Ранее Белоруссия заявила, что российская нефть, в которой превышено содержание хлорорганических соединений, начала поступать в страны Европы и на Украину.

Минск 19 апреля заявил о снижении качества нефти, поступающей из России, на южной ветке газопровода «Дружба». Российская «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию. Минск после этого ограничил экспорт нефтепродуктов и попросил Москву увеличить поставки по северной ветке нефтепровода, где качество сырья осталось на надлежащем уровне.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. Он обеспечивает транзит российской нефти через белорусскую территорию в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию. «Транснефть» эксплуатирует российский участок трубопровода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!