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В Европе пожаловались на некачественную нефть из России

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Некачественная нефть из России дошла через территорию Белоруссии до Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление польского топливного концерна Orlen.

В частности, ухудшение качества нефти зафиксировано в пункте «Адамова застава». Польская сторона заявила, что ожидает полного отчета по делу. После его получения можно будет говорить о дальнейших шагах, отметили в пресс-службе Orlen. Ранее Белоруссия заявила, что российская нефть, в которой превышено содержание хлорорганических соединений, начала поступать в страны Европы и на Украину.

Минск 19 апреля заявил о снижении качества нефти, поступающей из России, на южной ветке газопровода «Дружба». Российская «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию. Минск после этого ограничил экспорт нефтепродуктов и попросил Москву увеличить поставки по северной ветке нефтепровода, где качество сырья осталось на надлежащем уровне.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. Он обеспечивает транзит российской нефти через белорусскую территорию в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию. «Транснефть» эксплуатирует российский участок трубопровода.

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