Белоруссия начала искать замену российской нефти

Белоруссия надеется до конца 2019 года найти замену российской нефти, на качество которой в последнее время жаловалась, рассказал замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, которого цитирует ТАСС.

«Мы рассчитываем в этом году начать поставки», — отметил Гриб. По его словам, в качестве приоритетных вариантов рассматриваются поставки через порты Украины и стран Балтии, которые также заинтересованы в «дополнительном заработке».

Ранее 23 апреля Гриб заявил о приостановке экспортных поставок светлых нефтепродуктов — моторных бензинов, авиационного керосина, дизельного топлива — на Украину, в Польшу и страны Прибалтики. Такое решение он объяснил необходимостью обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.

Минск обвинил Россию в низком качестве нефти, поступающей в белорусский участок нефтепровода «Дружба». Проблемы признала «Транснефть» — оператор российского участка нефтепровода.

Концерн «Белнефтехим», в который входят нефтеперерабатывающие заводы, заявил, что изучает размер ущерба, нанесенного низкокачественной нефтью оборудованию. Также там рассказали, что качество поступающего из России сырья пока не улучшилось.

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