Белоруссия оставила Европу без бензина из-за России

Белоруссия прекратила экспорт светлых нефтепродуктов в европейские страны, заявил замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, которого цитирует агентство БЕЛТА.

«На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — отметил Гриб.

По его словам, за счет снижения объема экспорта белорусские нефтяники надеются обеспечить необходимым количеством топлива внутренний рынок. Также БНА рассчитывает найти способ избежать санкций за нарушение условий контрактов с покупателями из Польши, с Украины и из стран Прибалтики.

Ранее концерн «Белнефтехим», в состав которого входят нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), заявил о временном ограничении поставок светлых нефтепродуктов (моторных бензинов, авиационного керосина и дизельного топлива) в Европу из-за низкого качества российской нефти, поступающей на белорусский участок нефтепровода «Дружба». В российской «Транснефти» проблемы с качеством подтвердили и пообещали исправить ситуацию.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проходящий по территории страны участок «Дружбы» может быть закрыт на ремонт, даже несмотря на то, что по нему транспортируется российская нефть.

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