Медведев потребовал наказать ответственных за «грязную» нефть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю найти виновных в попадании некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Белоруссию, передает ТАСС.

Соответствующее предписание получили Минэнерго, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Ростехнадзор. Материалы проверки будут направлены в Генпрокуратуру.

«По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», — отмечается в поручении главы кабмина.

В тот же срок Медведев поручил ведомствам подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти.

Ранее сообщалось, что в России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба». В компании «Транснефть» заявили, что загрязнение было умышленным и произошло через частный «Самаратранснефть-Терминал» — его обслуживают несколько малых предприятий.

Белоруссия заявила о падении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. В сырье обнаружили повышенное содержание хлоридов. Российская сторона признала наличие проблемы и заявила о том, что она будет устранена в кратчайшие сроки. В правительстве заявили, что «чистая» нефть начнет поступать на границу с Белоруссией 29 апреля.

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