В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти

В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Транснефти».

В компании сообщили, что загрязнение было умышленным и произошло через частный «Самаратранснефть-Терминал» — его обслуживают несколько малых предприятий. В настоящее время в офисах частных организаций проводятся следственные действия.

Представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур России, Белоруссии, Польши и Украины 26 апреля провели встречу в Минске, на которой был поднят вопрос о качестве российской нефти. Стороны определили план действий для возобновления транспортировки сырья.