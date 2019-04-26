Россия начала вычищать свою «грязную» нефть

Министерство энергетики России, компания «Транснефть», РЖД и российские нефтяные компании согласовали меры по улучшению качества нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минэнерго.

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Алгоритм действий был выработан по итогам совещания, которое состоялось 25 апреля. Минэнерго, «Транснефть», нефтяные компании и РЖД 26 апреля также примут участие в четырехсторонних переговорах в Минске, на которых будет поднят вопрос о качестве российской нефти. Они выразили надежду, что удастся достигнуть бесконфликтного разрешения ситуации, отмечается в сообщении.

Белоруссия 19 апреля заявила о «загрязнении» российской нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба». В сырье было обнаружено высокое содержание хлоридов. В Москве признали снижение качества российской нефти и заявили о том, что проблема будет устранена в кратчайшие сроки.

Ожидается, что качественная нефть начнет поступать на границу с Белоруссией уже 29 апреля. На 26 апреля в Минске назначены четырехсторонние переговоры с участием России, Белоруссии, Польши и Украины, на которых будет рассмотрен вопрос качества российской нефти.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым из России через Белоруссию осуществляется транзит нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.

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