Белоруссия подсчитала потери от «грязной» российской нефти

Белоруссия оценивает свои потери в апреле из-за некачественной нефти из России примерно в 100 миллионов долларов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на замглавы белорусской нефтеперерабатывающей компании «Белнефтехим» Владимира Сизова.

«Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют около 100 миллионов долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сказал он.

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Сизов сообщил, что 26 апреля представители компании «Транснефть», которая эксплуатирует российский участок нефтепровода «Дружба», прибудут в Минск на переговоры по вопросам поставок некачественной нефти. В ходе встречи белорусская сторона намерена предложить вариант, который позволит вытеснить «грязную» нефть из нефтепроводной системы на территории республики. Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что вопрос о компенсации белорусской стороной пока не ставился.

Белоруссия заявила об ухудшении качества поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти из России 19 апреля. В сырье было обнаружено высокое содержание хлорорганических соединений. В результате 23 апреля Белоруссия приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу (частично он был возобновлен 25 апреля). Вечером 24 апреля стало известно, что экспорт в Европу некачественной нефти из России остановлен — это произошло после сообщения о том, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать сырье такого качества.

Российская сторона признала проблемы с качеством своей нефти. Козак сообщил, что «чистое» сырье поступит на границу с Белоруссией в понедельник, 29 апреля.

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