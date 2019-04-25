Белоруссия частично возобновила поставки бензина Польше и Украине

Белоруссия частично возобновила поставки светлых нефтепродуктов — бензина и дизеля — в Польшу и на Украину. Об этом сообщил замглавы белорусской нефтеперерабатывающей компании «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает «Интерфакс». Поставки бензина в направлении Украины составят десять тысяч тонн, дизеля — 32 тысячи тонн. В Польшу Белоруссия собирается направить восемь тысяч тонн дизельного топлива.

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По словам Сизова, представители «Транснефти» (компания эксплуатирует российскую часть нефтепровода «Дружба») приедут 26 апреля в Минск, чтобы обсудить ситуацию с поставками некачественного сырья из России. Стороны собираются выработать технические решения вопроса с поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Он также сообщил, что белорусская сторона намерена получить конкретную информацию о том, когда по нефтепроводу начнет поступать «чистая» нефть.

Вице-премьер Дмитрий Козак в четверг, 25 апреля, сообщил, что качественная нефть из России поступит на границу с Белоруссией в понедельник, 29 апреля. По его словам, в качестве компенсации за плохое качество Белоруссия предлагает увеличить индикативный баланс поставок российских нефтепродуктов, пишет ТАСС.

Белоруссия 19 апреля сообщила о снижении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России. В сырье нашли высокое содержание хлорорганических соединений. Россия признала низкое качество своей нефти и заявила, что в ближайшее время проблема будет устранена. 21 апреля Белоруссия решила временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов из России, а 23 апреля прекратила экспорт светлых нефтепродуктов в европейские страны.

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