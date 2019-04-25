В Германии приостановили прием «грязной» российской нефти

По меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода в Германии и Польше приостановили прием нефти из России, поступающей по северной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и данные трейдеров. Причиной стало низкое качество сырья.
Отказ от приема нефти марки Urals привел к остановке прокачки сырья из Белоруссии в Польшу через нефтеперекачивающую станцию Адамова Застава. Белоруссия, которая перерабатывает нефть из России, уже ограничила поставки российского сырья, а 23 апреля временно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Прибалтику.
25 апреля в российском правительстве признали техническую проблему с качеством своей нефти, однако сообщили, что она носит разовый характер и в скором времени будет устранена.
Белоруссия сообщила об ухудшении российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба», 19 апреля. В сырье обнаружилось высокое содержание хлоридов. Источник загрязнения был обнаружен на участке между Самарой и Унечей. В «Транснефти», которая эксплуатирует российскую часть нефтепровода, сообщили, что проблема будет устранена в течение двух-трех дней, однако пока этого не произошло.
Польша 25 апреля приостановила транзит нефти по своему участку нефтепровода. Агентство Reuters сообщало, что аналогичное решение приняла и Чехия, однако представитель чешского трубопроводного оператора это опроверг, заявив, что страна пока продолжает принимать сырье из России, а некачественная нефть ее территории еще не достигла.