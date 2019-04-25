Еще одна страна отказалась принимать «грязную» российскую нефть

Чехия приостановила импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» после того, как стало известно о снижении качества продукта в нефтепроводе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В то же время представитель чешского трубопроводного оператора Mero в четверг, 25 апреля, заявил, что страна пока продолжает принимать нефть из России, и некачественное сырье пока не достигло Чехии. В компании Unipetrol (чешский переработчик нефть) заявили, что ожидают последних отчетов о поставленном сырье, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Как сообщили в Минэнерго России, «Транснефть», которая эксплуатирует российский отрезок трубопровода, пытается решить проблему с качеством нефти в кратчайшие сроки. По данным источника агентства, это может случиться уже к концу недели — в четверг российские власти проведут совещание по данному вопросу.

Ранее решение о приостановке на неопределенный срок транзита нефти из России из-за ее качества приняла Польша. Как сообщил главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» (оператор белорусского участка трубопровода «Дружба») Андрей Вериго, польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы не могут принимать и перерабатывать сырье такого качества, которое имеется на данный момент.

Белоруссия заявила о снижении качества нефти, поступающей из России, на южной ветке газопровода «Дружба» 19 апреля. В сырье обнаружили высокое содержание хлорорганических соединений, что стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию. Белоруссия 25 апреля заявила о затягивании Россией принятия оперативных мер, необходимых для решения проблемы.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. По нему через Белоруссию осуществляется транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.

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