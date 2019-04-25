Польша перестала принимать российскую нефть

Компания PERN приостановила транзит нефти по польскому участку нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, передает РИА Новости.

По словам Вериго, польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы не могут принимать и перерабатывать сырье такого качества, которое имеется на данный момент. Транспортировку остановили на неопределенное время, добавил он.

Отмечается, что в связи с этим «Гомельтранснефть Дружба» планирует остановить транзит по западному направлению. Однако поставки сырья через территорию Украины продолжаются, передает ТАСС.

Ранее Белоруссия заявила о снижении качества нефти, поступающей из России, на южной ветке газопровода «Дружба». Позже некачественное сырье дошло до Польши. Российская «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию. 24 апреля соответствующая технологическим стандартам нефть начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба».

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