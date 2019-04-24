Белоруссия начала получать качественную нефть из России

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» сообщила, что российская нефть, соответствующая технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба», передает БЕЛТА.

В компании добавили, что объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке. При этом на Мозырском НПЗ, по данным «Белнефтехима», качество нефти пока не улучшилось.

Ранее Минск заявил о снижении качества нефти, поступающей из России, на южной ветке газопровода «Дружба». Российская «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию.

По данным источников газеты «Ведомости» (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева), в повышении концентрации органических хлоридов виноваты нефтяники. Однако конкретные имена собеседники издания не раскрыли.

Замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявлял, что республика надеется найти замену российской нефти до конца 2019 года. По его словам, в качестве приоритетных вариантов рассматриваются поставки через порты Украины и стран Балтии.

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