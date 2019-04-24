Названы ответственные за порчу российской нефти

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» пожаловалась на то, что получила от России по трубопроводу «Дружба-2» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Наличие проблемы уже признали в российском Минэнерго и «Транснефти», пообещав разобраться с ней. По словам источников газеты, в повышении концентрации органических хлоридов виноваты нефтяники. Однако конкретные имена собеседники издания не раскрывают.

Сообщается, что загрязнение произошло на участке трубопровода между Самарой и Унечей. Там работают несколько десятков нефтяных компаний, в том числе и индивидуальные предприниматели.

Оценить, сколько именно нефти было испорчено, собеседники «Ведомостей» затруднились. Федеральный чиновник говорит о 100 тысячах тонн, человек в крупной нефтяной компании — о 300 тысячах.

Ранее замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что республика надеется найти замену российской нефти до конца 2019 года. По его словам, в качестве приоритетных вариантов рассматриваются поставки через порты Украины и стран Балтии.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. Он обеспечивает транзит российской нефти через белорусскую территорию в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию. «Транснефть» эксплуатирует российский участок трубопровода.

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