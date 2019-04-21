Белоруссия ограничила экспорт нефти из России

Концерн «Белнефтехим» решил временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов, заявил заместитель председателя предприятия Владимир Сизов. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает БЕЛТА.

Решение принято с учетом проведения посевной кампании и имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством, пояснил Сизов.

Вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что ситуация находится под контролем. «По информации российской стороны, ситуация должна улучшаться ежесуточно», — сказал он.

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20 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков объявил, что в российской нефти зафиксировано повышенное содержание хлорорганических соединений. Некоторые пробы показали, что концентрация опасных веществ завышена в 100 раз, что угрожает оборудованию белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Рыбаков заявил, что Белоруссия обсудит с российской «Транснефтью» вопрос компенсаций за некачественные поставки.

Ранее белорусские власти пригрозили перекрыть на ремонт трубопровод «Дружба», по которому российская нефть идет в Европу, в качестве ответа на отказ России импортировать некоторые продукты из республики. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки продолжатся даже в случае перекрытия белорусского участка нефтепровода.

Отношения между Москвой и Минском в последние месяцы обострились из-за налогового маневра в российской нефтяной сфере, в результате которого топливо должно поставляться в республику по более высоким ценам.

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