Россия сможет обойтись без белорусской «Дружбы»

Россия сможет поставлять нефть в Европу даже в случае перекрытия властями Белоруссии участка нефтепровода «Дружба», заявил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты», — отметил Новак.

Тем не менее министр считает целесообразным продолжать работу в соответствии с нынешними договоренностями и контрактами.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны могут в случае необходимости перекрыть свой участок нефтепровода «Дружба» для ремонта, даже несмотря на то, что по нему в Европу транспортируется российская нефть. Заявление стало ответом на недавний запрет импорта в Россию белорусских яблок и груш из-за участившихся случаев поставки товаров из стран, попавших под ответное продовольственное эмбарго.

Позднее представители российской «Транснефти», обслуживающей российский участок нефтепровода, заявили, что он находится в удовлетворительном состоянии и не требует ремонта. Однако если работы все же потребуются, компания готова предоставить своих специалистов.

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