Экономика
 
Последние новости
Спецназовцы рассказали о последствиях бойни в «Колумбайне»
США поставили Ливану большую партию военной техники
Два кладоискатели нашли гору средневековых монет и остались ни с чем
Парень вручил девушке помолвочное кольцо своей бывшей и прослыл скупердяем
Джон Сноу из «Игры престолов» раскрыл секрет выживания персонажей
В России получили кровь вымершего животного
Верховный суд предложил отменить особый порядок рассмотрения тяжких преступлений
Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов
Шойгу сообщил о новой угрозе для России
Новости партнеров

Россия сможет обойтись без белорусской «Дружбы»

Перейти в «Мою Ленту»

Россия сможет поставлять нефть в Европу даже в случае перекрытия властями Белоруссии участка нефтепровода «Дружба», заявил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты», — отметил Новак.

Тем не менее министр считает целесообразным продолжать работу в соответствии с нынешними договоренностями и контрактами.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны могут в случае необходимости перекрыть свой участок нефтепровода «Дружба» для ремонта, даже несмотря на то, что по нему в Европу транспортируется российская нефть. Заявление стало ответом на недавний запрет импорта в Россию белорусских яблок и груш из-за участившихся случаев поставки товаров из стран, попавших под ответное продовольственное эмбарго.

Позднее представители российской «Транснефти», обслуживающей российский участок нефтепровода, заявили, что он находится в удовлетворительном состоянии и не требует ремонта. Однако если работы все же потребуются, компания готова предоставить своих специалистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия захотела не допустить перекрытия Белоруссией нефтяной трубы в Европу
«Транснефть» ответила на намерение Белоруссии перекрыть нефтепровод «Дружба»
Белоруссия пригрозила перекрыть поставки российской нефти в Европу
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Большой куш

Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
18:24Сегодня

Россия потеряла привлекательность для таджиков

17:18Сегодня

Крупнейший немецкий банк испугался проблем из-за российских клиентов

12:4313 апреля

Visa увеличила максимальную сумму для совершения покупок без ПИН-кода

Экономика13:4215 марта
Иван Овчинников

«Я пошел за лидером»

Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
16:43Сегодня

На нацпроекты привлекли 75 триллионов рублей

16:25Сегодня

Власти Хакасии проигнорировали проблему с долгами за электричество

19:22 7 апреля

Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

Экономика00:0614 апреля

На новый уровень

В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
16:01Сегодня

Белоруссия оставила Россию без зелени

14:30Сегодня

Медведев раскрыл положительный эффект от санкций

16:1914 марта

Россия затеяла новый торговый спор с Европой

Россия
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
«Это мост в Россию будущего»
Медведев рассказал депутатам, как дальше будет жить страна
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
Накрывшая Екатеринбург за полминуты снежная буря попала на видео
В Кремле сменился куратор Украины
Российская чиновница решила изгнать сотрудников из «негативного» паблика
Российский чиновник умер на рабочем месте
Все материалы
Мир
Firefighters work at Notre-Dame Cathedral in Paris, France, April 16, 2019. A massive fire consumed the cathedral on Monday, gutting its roof and stunning France and the world. REUTERS/Benoit Tessier - RC1424844C00Собор Парижской Богоматери пережил пожар
Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?
Спецназовцы рассказали о последствиях бойни в «Колумбайне»
Объявлено о смерти бывшего президента Перу после попытки самоубийства
Террористы поведали о пользе биткоина
ХАМАС пригрозил разбомбить «Евровидение»
Стало известно о десятках спецопераций США в Африке
США обнаружили ядерное производство в Северной Корее
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Шойгу сообщил о новой угрозе для России
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
На Украине связали изменения ситуации в Донбассе с выборами и Россией
Нашлось объяснение завышенным рейтингам Порошенко
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Раскрыты детали споров по дебатам Порошенко и Зеленского
Все материалы
Экономика
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Россия сможет обойтись без белорусской «Дружбы»
Россия потеряла привлекательность для таджиков
Крупнейший немецкий банк испугался проблем из-за российских клиентов
На нацпроекты привлекли 75 триллионов рублей
Власти Хакасии проигнорировали проблему с долгами за электричество
Белоруссия оставила Россию без зелени
Все материалы
Силовые структуры
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Российских следователей начнут наказывать за оправдательные приговоры
«Задушенная» москвичка ожила при осмотре ее тела полицейскими
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
Швейцария уличила бывшего хозяина «Черкизона» в разбазаривании активов
ФСБ пришла с обысками на оборонное предприятие
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Российскую «Хаски» сменила «Лайка»
США заказали замену «Гарпуну» и «Томагавку»
Спутник Intelsat 29e развалился на 13 обломков
В Минобороны предупредили о трудностях с российскими спутниками
Все материалы
Спорт
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Трансляция румынского футбола оказалась дороже российской
Избитая трехкратным чемпионом КХЛ женщина рассказала о случившемся
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Кокорин столкнулся с угрозой замены колена
Медведева представила музыкальную программу на следующий сезон
Российский конькобежец пожаловался на ведущих себя не по-русски соперников
Все материалы
Культура
«Говорю всем, что Давос сядет на Железный трон»
Луковый рыцарь о проводах «Игры престолов», спойлерах и всхлипах Джона Сноу
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Конфликт Панкратова-Черного с персоналом самолета попал на видео
Джон Сноу из «Игры престолов» раскрыл секрет выживания персонажей
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Быкова ввели в искусственную кому
Все материалы
Интернет и СМИ
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Пиратская Россия
 
PornHub запустил канал с пчелиным порно
«Слишком сексуальная» реклама недвижимости озадачила зрителей
Глумившийся над трупом самоубийцы блогер решил нажиться на смерти собаки
Изгнанный из студии Первого канала за слова о пожаре в Одессе историк объяснился
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
«Единственная красавица в семье Кардашьян» пожаловалась на отсутствие груди
Выбрана самая стильная женщина года
Названа оптимальная частота мытья головы
Названы любимые автомобили молодых россиян
Все материалы
Путешествия
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
В московском аэропорту загорелся самолет
Федор Конюхов замерз
Круизный лайнер спас плававших три дня в открытом море рыбаков
Уборщик московского аэропорта украл несколько тысяч долларов и ринулся на родину
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Меган Маркл захотела нарушить очередную традицию ради ребенка
Шотландец вломился ночью в чужой дом, приготовил поесть и уснул
Арабы приняли грифа за вражеского шпиона и арестовали его
Агрессивный олень убил хозяина и покалечил его жену
Все материалы
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Китайские кроссы
10 самых ярких и интересных кроссоверов, показанных на автосалоне в Шанхае
All Wheel Control? Super!
Итоги длительного теста Mitsubishi Eclipse Cross
Renault Arkana: реформа на платформе
Чем в Renault надеются заарканить российских покупателей
В Нью-Йорке выбрали лучший автомобиль в мире
Быстрейший кроссовер Нюрбургринга приспособили для буксировки прицепа
Новый Toyota Highlander получил три варианта полного привода и восемь мест
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Квартиру Януковича в Киеве снял неизвестный по сниженной ставке
Самый богатый россиянин открестился от квартиры за миллиард
Средняя цена метра элитного жилья в Москве перевалила за миллион рублей
Лжезастройщика в Сочи приговорили к 11 годам тюрьмы
Все материалы