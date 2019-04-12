Россия захотела не допустить перекрытия Белоруссией нефтяной трубы в Европу

Российская компания «Транснефть» готова помочь Белоруссии в устранении дефектов на нефтепроводе «Дружба», но при этом уверена в том, что они не помешают работе трубопровода. Об этом заявил глава «Транснефти» Николай Токарев, которого цитирует ТАСС.

«И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии. А подавляющее большинство выявленных дефектов может быть устранено без снижения рабочего давления, и тем более не в аварийных режимах», — отметил Токарев.

По его словам, у белорусской компании «Гомельтранснефть Дружба» есть вся необходимая информация о техническом состоянии трубопровода, но в случае необходимости «Транснефть» может предоставить специалистов для устранения дефектов.

Ранее об удовлетворительном состоянии «Дружбы» рассказал советник Токарева Игорь Демин.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов в случае необходимости закрывать на ремонт отдельные участки нефтепровода, несмотря на то, что по ним производится транспортировка российской нефти. Эти слова стали ответом на запрет импорт в Россию белорусских яблок и груш из-за опасений о том, что они реэкспортированы из стран Европы, в отношении которых действует продовольственное эмбарго.

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