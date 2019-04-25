Виновных в порче российской нефти накажут

Компании, которые ответственны за «загрязнение» поставляемой по нефтепроводу «Дружба» нефти, а также их руководство понесут ответственность как финансовую, так и личную. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрия Козака.

По его словам, попадание загрязненной нефти в трубопровод нанесло существенный ущерб компании «Транснефть», которая эксплуатирует российский участок «Дружбы», а также местным нефтеперерабатывающим заводам. Козак сообщил, что над выявлением виновных работают правоохранительные органы. Место, на котором произошло загрязнение российской нефти, уже определено — там работают четыре нефтеперерабатывающие компании, сообщил вице-премьер.

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