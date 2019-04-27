Стало известно о встрече Лукашенко с Путиным из-за «грязной» нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на главу администрации президента Белоруссии Наталью Кочанову.

Она рассказала, что после возвращения из Китая Лукашенко провел с ней встречу. «Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему», — сообщила Кочанова. Она также выразила надежду, что все вопросы будут урегулированы.

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Ранее сообщалось, что в России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба». В компании «Транснефть» заявили, что загрязнение было умышленным и произошло через частный «Самаратранснефть-Терминал» — его обслуживают несколько малых предприятий.

Белоруссия заявила о падении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. В сырье обнаружили повышенное содержание хлоридов. Российская сторона признала наличие проблемы и заявила о том, что она будет устранена в кратчайшие сроки. В правительстве заявили, что «чистая» нефть начнет поступать на границу с Белоруссией 29 апреля.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым из России через Белоруссию происходит транзит нефти в Польшу, Германию, на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию.

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