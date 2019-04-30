Польша распечатала аварийные запасы нефти из-за России

Польше для поддержания нормальной работы двух своих нефтеперерабатывающих заводов пришлось задействовать аварийные запасы нефти. Это произошло после прекращения транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает Platts со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

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Ни одна другая страна, также столкнувшаяся с проблемой «грязной» российской нефти, пока не сообщала о намерениях также задействовать аварийные запасы.

О проблеме с качеством нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России в Белоруссию, стало известно 19 апреля. Выяснилось, что в сырье значительно превышено содержание хлоридов. Российская сторона пообещала решить проблему в кратчайшие сроки. Источник загрязнения был выявлен на участке Самара — Унеча. В компании «Транснефть» заявили, что загрязнение было умышленным. Создана комиссия по расследованию инцидента.

Из-за снижения качества сырья Польша и Украина, через территории которых нефть идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля. 29 апреля российская сторона возобновила поставки в Белоруссию «чистого» сырья.

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