Белоруссия перестала принимать нефть из России

Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти по нефтепроводу «Дружба» из России. Транзит сырья планируется восстановить 2 мая после вытеснения «грязной» нефти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя гендиректора, главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.
По его словам, в настоящее время качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча — Мозырь. «Это треть пути от Унечи до государственной границы с Белоруссией. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая», — сообщил он.
Вериго добавил, что белорусская сторона постарается использовать вынужденную остановку в транзите для выполнения необходимых на данный момент ремонтных работ. Принятые меры позволяют пока восстановить работу только одной нитки нефтепровода «Дружба», другая на неопределенный срок останется закрытой и станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти, добавил Вериго. Согласно предварительным оценкам, общий объем «грязной» нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составил около пяти миллионов тонн.
Белоруссия заявила о снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. Это привело к тому, что дорогостоящее оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя. По данным «Транснефти», эксплуатирующей российский участок нефтепровода, загрязнение произошло между Самарой и Унечей и стало результатом умышленных действий. Была создана комиссия по расследованию инцидента при Минэнерго России.
Из-за снижения качества нефти Белоруссия остановила ее транзит в Европу в направлении Польши и Украины. Россия 29 апреля возобновила поставки в Белоруссию «чистой» нефти по нефтепроводу «Дружба», и, по расчетам Минэнерго, она должно поступить на белорусскую территорию 2-3 мая.