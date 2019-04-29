Россия пообещала вернуть чистую нефть в Белоруссию за четыре дня

Министерство энергетики России заявило, что соответствующая техническому регламенту нефть должна поступить в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» 2-3 мая. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что чистая нефть достигла границы с Белоруссией 29 апреля около 17:00. Исходя из этого Минэнерго ожидает, что поступление чистого сырья на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре (Гомельская область) произойдет через четыре дня.

Россия возобновила поставки в Белоруссию нефти, соответствующей техническому регламенту, днем 29 апреля. «Белнефтхим» сообщил, что на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики.

Белоруссия заявила о падении качества российской нефти, в которой обнаружили повышенное содержание хлоридов, в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. Российская сторона признала проблемы с качеством сырья и пообещала решить проблему в кратчайшие сроки.

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