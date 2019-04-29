Обвиняемая в порче российской нефти компания ответила на претензии

ООО «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) сообщило, что не имеет и не может иметь никакого отношения к точке вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба». Об этом сказано в заявлении первого заместителя генерального директора СТНТ Антона Томилова, размещенном на сайте компании.

Указано, что упомянутый в заявлении «Транснефти» терминал был продан компанией в 2017 году ООО «Нефтеперевалка», с которым у СТНТ нет никаких коммерческих отношений.

По оценке компании, заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина является некорректным и наносит урон деловой репутации предприятия. СТНТ планирует обратиться по этому факту в суд, а также настоятельно просит «Транснефть» скорректировать заявление и назвать настоящего виновника и владельца терминала по приемке нефти.

Из-за загрязнения нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба», в России было возбуждено уголовное дело. По версии компании «Транснефть», загрязнение было умышленным и произошло через частный «Самаратранснефть-терминал» — его обслуживают несколько малых предприятий. В их офисах прошли следственные действия.

Белоруссия заявила о падении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля, в сырье выявили повышенное содержание хлоридов. Российская сторона признала наличие проблемы и пообещала устранить ее в кратчайшие сроки.

Сообщалось, что из-за низкого качества сырья от нефти, поступающей по северной ветке нефтепровода «Дружба», отказались по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода в Германии и Польше.

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