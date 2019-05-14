Обвиняемый в порче российской нефти ответил на обвинения

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, который является одним из фигурантов дела о загрязнении хлорорганикой российской нефти в нефтепроводе «Дружба» и находится в розыске, ответил на обвинения. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По его словам, сданного через пункт «Лопатино» сырья просто не хватило бы для того, чтобы загрязнить нефть до самой Белоруссии.

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По словам Трушева, все компании с истощенными месторождениями используют хлорорганику. Он добавил, что, по его данным, в сырье «Татнефти» в конце апреля содержание хлорорганики было очень велико — 2700 ppm при нормальном уровне в 10 ppm. Однако следствие не проверяет этот факт, сказал он. В «Татнефти» во вторник, 14 мая, уже отреагировали на словам Трушева, сообщив, что компания не использовала и не использует хлорорганику. Там также заявили, что в пробах при сдаче сырья компании в систему «Транснефти» не было никаких отклонений, пишет ТАСС.

Трушев отметил, что в конце апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев дал указание за неделю найти виновных, «и вот, объявили врагов народа — вот маленький терминал, который смог пять миллионов тонн нефти хлорорганикой забить». Бизнесмен призвал к проведению объективного расследования и проверке терминала «Транснефть-Дружба».

По версии следствия, нефть была загрязнена на частном узле слива в Самарской области. В Следственном комитете считают, что это стало следствием мошенничества — предположительно, обвиняемые попытались скрыть хищение сырья, поставив на узел слива грязную нефть. По делу задержаны шесть человек, еще двое, в том числе Трушев, находятся в розыске.

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может достичь 435 миллионов долларов. Транзит сырья по территории Белоруссии в направлении Польши, Германии и Украины в 2018 году стоил 0,84 доллара за перекачку одной тонны на 100 километров. Таким образом, плата за весь маршрут могла составить 15,96 доллара за тонну, сообщил 13 мая председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

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