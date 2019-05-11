Лукашенко порассуждал о компенсациях от России за «грязную» нефть

Белоруссия не станет спекулировать на инциденте с поставками «грязной» нефти из России ради урегулирования спора с Москвой по поводу своих потерь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает Белта.

«Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они (Россия — прим. «Ленты.ру») разбираются у себя сами», — сказал он.

По мнению Лукашенко, президент России Владимир Путин понимает, что ущерб белорусской экономике должен быть компенсирован, хотя главы двух стран пока не обсуждали этот вопрос. «Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко», — уточнил белорусский лидер.

Он заметил, что Москва вряд ли будет оспаривать финальную сумму ущерба, который предварительно оценивается в сотни миллионов долларов. «Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен», — сказал Лукашенко.

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Белоруссия заявила о поступлении некачественной нефти из России 19 апреля. В сырье, идущем транзитом в Европу через трубопровод «Дружба», нашли значительное превышение хлорорганики. Польша и Украина, по территории которых также проходит российская нефть, остановили ее прием. 7 мая сообщалось, что в России задержали первых подозреваемых по делу о загрязнении нефтепровода.

Споры в нефтегазовой сфере между Москвой и Минском обострились в декабре прошлого года, когда Лукашенко назвал налоговый маневр на российском нефтяном рынке попыткой срыва интеграции государств. Он указал, что в результате попыток России отрегулировать цены сырье будет поставляться в его страну по мировым ценам, что противоречит договоренностям. На переговорах в середине декабря было решено создать рабочую группу по этому вопросу. Спустя месяц в России заявили, что никогда не обещали Белоруссии желаемой компенсации выпадающих нефтяных доходов, но готовы поддержать экономику страны-партнера кредитами.

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