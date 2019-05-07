Названа причина появления «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба»

Грязную нефть загрузили в трубопровод «Дружба», чтобы скрыть хищения. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

По данным следствия, с августа 2018 года по апрель 2019 года преступное сообщество из шести человек «совершили многократные хищения нефти» в особо крупном размере — на сумму не менее одного миллиона рублей. Среди подозреваемых — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

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В марте и апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, с добавлением хлорсодержащих соединений, в узел слива возле села Николаевка Самарской области.

Загрязненная нефть попала в нефтехранилище и в систему магистрального трубопровода. В результате восемь резервуаров парка «Лопатино» стали непригодны для эксплуатации.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору», «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Кража». Четверо подозреваемых арестованы, двое находятся в розыске.

В конце апреля Белоруссия заявила, что качество нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», ухудшилось. Польша и Украина приостановили прием топлива, которое идет через их территорию транзитом. 29 апреля Россия возобновила поставки «чистой» нефти.

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация грозит России серьезными экономическими и имиджевыми потерями, и потребовал скорректировать систему контроля за качеством «черного золота» в магистральных нефтепроводах.

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