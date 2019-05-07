Силовые структуры
 
Последние новости
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Вооруженный игрушечным пистолетом хулиган напал на российский монастырь
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
В Германии насчитали миллионы неграмотных
«Исламское государство» затаилось
Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе
Неизвестная криптовалюта выросла на 100 процентов
Стала известна роль нового главы армии Украины в Донбассе в «дебальцевском котле»
Минобороны получит первый серийный Су-57
Новости партнеров

Названа причина появления «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба»

Перейти в «Мою Ленту»

Грязную нефть загрузили в трубопровод «Дружба», чтобы скрыть хищения. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

По данным следствия, с августа 2018 года по апрель 2019 года преступное сообщество из шести человек «совершили многократные хищения нефти» в особо крупном размере — на сумму не менее одного миллиона рублей. Среди подозреваемых — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

В марте и апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, с добавлением хлорсодержащих соединений, в узел слива возле села Николаевка Самарской области.

Загрязненная нефть попала в нефтехранилище и в систему магистрального трубопровода. В результате восемь резервуаров парка «Лопатино» стали непригодны для эксплуатации.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору», «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Кража». Четверо подозреваемых арестованы, двое находятся в розыске.

В конце апреля Белоруссия заявила, что качество нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», ухудшилось. Польша и Украина приостановили прием топлива, которое идет через их территорию транзитом. 29 апреля Россия возобновила поставки «чистой» нефти.

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация грозит России серьезными экономическими и имиджевыми потерями, и потребовал скорректировать систему контроля за качеством «черного золота» в магистральных нефтепроводах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
По делу о «грязной» российской нефти начались задержания
Украина получила «чистую» нефть из России
Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти
Другие материалы рубрики
Силовые структуры16:38 6 мая

«Горящий клубок железа летит по полосе»

Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
14:18Сегодня

Погибшего в СИЗО «русского Илона Маска» заподозрили в отмывании денег

15:55Сегодня

Голодающего в СИЗО Шестуна уличили в получении 27 килограммов еды

14:06Сегодня

Замглавы полиции Кузбасса задержали за взятку

Силовые структуры00:01 5 мая

Майский градус

В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
13:25Сегодня

В России разоблачили группировку поклонников Гитлера

12:02Сегодня

Киллер в маске и камуфляже расстрелял мужчину под Москвой

13:17Сегодня

Нападение киллера в маске и камуфляже на российского бизнесмена попало на видео

Силовые структуры00:01 8 марта

Царица воров

Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
13:01Сегодня

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

10:33Сегодня

Трое россиян похитили бизнесмена ради выкупа

13:18Сегодня

По делу о «грязной» российской нефти начались задержания

Россия
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
В России станет меньше баров и больше гаражей
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в мае
Огонь за Уралом
Как побороть природные пожары?
Названо число погибших при исполнении обязанностей в катастрофе SSJ-100
В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»
В Чечне появилось такси только для женщин
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
В Германии насчитали миллионы неграмотных
«Исламское государство» затаилось
Рейтинг Трампа достиг исторического максимума
Полька добавила радугу на икону Богоматери и попала под арест
«Американцы уже готовят санкции»
 
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Генпрокурор Украины пожаловался на давление со стороны Зеленского
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Минск прокомментировал информацию о заговоре силовиков против Лукашенко
Украина пообещала России ответ на «паспортный бандитизм» в Донбассе
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Порошенко пообещали привести на допрос силой
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Родовое проклятие
 
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Российские банки захотели спрятать от санкций
Украинцы оценили убытки от разрыва с Москвой
Стало известно о плане Пекина на случай продолжения торговой войны с США
Все материалы
Силовые структуры
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Погибшего в СИЗО «русского Илона Маска» заподозрили в отмывании денег
Замглавы полиции Кузбасса задержали за взятку
В России разоблачили группировку поклонников Гитлера
Нападение киллера в маске и камуфляже на российского бизнесмена попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Минобороны получит первый серийный Су-57
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Зафиксировано рекордное учащение катастрофических явлений
У новейших российских подлодок нашли критический недостаток
Все материалы
Спорт
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
«Манчестер Сити» нацелился на преемника Роналду
Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
ЦСКА захотел продать бразильца из сборной России
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
Загитова удержала первое место в мировом рейтинге
Бывший футболист АПЛ выдержал пять триатлонов за неделю
Все материалы
Культура
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
Чуи, ты дома
Актер Питер Мейхью умер, но Чубакка будет жить вечно
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
Стивен Кинг выдвинул свою теорию окончания «Игры престолов»
Фанаты «Игры престолов» нашли виновного в появлении стакана Starbucks в кадре
Режиссер фильма о блокадном Ленинграде ответил на обвинения в адрес Сталина
В Starbucks отреагировали на появление стакана с кофе в «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Отсидевших полтора года журналистов отпустили
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Люди раскрыли видения во время клинической смерти
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Американская певица нарядилась люстрой
Модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном костюме
Известный британский певец появился на вечеринке в «женской» одежде
Американский актер принес на вечеринку «собственную голову»
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Пропавший с радаров самолет в Мексике обнаружен разбившимся
Мощная турбулентность искалечила пассажиров и повредила самолет
Российский пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки россиян
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
Женщина попыталась проникнуть в ЦРУ и поговорить с «агентом Пенис»
Пляски на похоронах закончились падением гроба
Рыбак погиб после нападения бегемота
Все материалы
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей
Toyota сделает для императора Японии лимузин-кабриолет
«Мерседес» случайно раскрыл внешность самого экстремального CLA
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Раскрыта стоимость самой дорогой подмосковной усадьбы
Россиян предупредили о скором подорожании жилья
Звезда «Секса в большом городе» решила избавиться от дома в США
Раскрыта стоимость квартир в «доме Зеленского»
Все материалы