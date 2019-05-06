Украина получила «чистую» нефть из России

Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Укртранснафт».

В сообщении украинского оператора нефтепроводов говорится, что качественные показатели сырья соответствуют норме. Нефть предназначена для дальнейшей транспортировки в страны ЕС.

При этом, по данным источников Reuters, загрязненную нефть продолжают отгружать в российском морском торговом порту Усть-Луга. По словам собеседников агентства, прокачка российской нефти европейским потребителям по трубопроводу «Дружба» до сих пор не возобновлена.

О поступлении некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» заявила Белоруссия 19 апреля. В сырье нашли значительное превышение хлорорганики. Из-за снижения качества остановить прием нефти из России были вынуждены Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

29 апреля Россия возобновила поставки «чистого» сырья. О том, что качественная российская нефть поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», стало известно 2 мая.

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