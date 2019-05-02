Белоруссия получила «чистую» нефть из России

Качественная российская нефть поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте «Белнефтехима».

В белорусском концерне отметили, что «грязная» нефть была вытеснена из российского участка нефтепровода. Теперь после взятия проб из прибывшей партии транспортировка сырья продолжится на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Забор образцов нефти будет производиться в присутствии представителей «Транснефти» и «Гомельтранснефти Дружба» — операторов российского и белорусского участков магистрального нефтепровода.

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