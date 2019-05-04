Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти

Ущерб украинской нефтегазовой компании «Укртранснафт» от остановки транзита «грязной» российской нефти по нефтепроводу «Дружба» составил 29,2 миллиона гривен (около одного миллиона долларов). Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает издание «Украинские новости».
Недополученная выручка «Укртранснафты» рассчитана по состоянию на 3 мая. По планам компании, объемы перекачки нефти будут увеличены в последующие отчетные периоды до конца 2019-го года.
25 апреля «Укртранснафт» в Facebook заявил, что приостановка транзита «грязной» российской нефти — вынужденный шаг, и, согласно договору, «все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей».
Белоруссия сообщила о снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. По данным «Транснефти», эксплуатирующей российский участок нефтепровода, загрязнение произошло между Самарой и Унечей и стало результатом умышленных действий. Из-за снижения качества нефти Белоруссия остановила ее транзит в Европу в направлении Польши и Украины.
Российская «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию. Была создана комиссия по расследованию инцидента при Минэнерго России. Согласно предварительным оценкам, общий объем «грязной» нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составил около пяти миллионов тонн.
Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. По нему через Белоруссию осуществляется транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.