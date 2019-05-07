По делу о «грязной» российской нефти начались задержания

Четыре человека задержаны и помещены в СИЗО по делу о попадании некачественной российской нефти в трубопровод «Дружба». Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

По словам чиновника, следствие выявило группу компаний, которые сдавали загрязненное сырье в трубопровод. Материалы проверки уже переданы в прокуратуру, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2 («Кража», «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»).

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Новак отметил, что инцидент с трубопроводом не повлиял на объемы добычи нефти в России. «Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских», — подчеркнул министр.

Он добавил, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая.

19 апреля Белоруссия сообщила о поступлении по трубопроводу «Дружба» некачественной нефти из России. В сырье нашли значительное превышение хлорорганики. Из-за низкого качества прием российской нефти остановили Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

Поставки «чистого» сырья возобновились 29 апреля. О поставке в Белоруссию качественной нефти из России стало известно 2 мая. Украина получила качественное сырье 6 мая.

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