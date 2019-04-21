Белоруссии снова понравилась российская нефть

Качество российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», постепенно улучшается, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора оператора нефтепровода — предприятия «Гомельтранснефть Дружба» — Олега Борисенко.

Отмечено, что снижается показатель примеси хлоридов, хотя он все еще превышает норму в 17 раз. В пятницу в «Белнефтехиме» заявили об ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом на участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Было отмечено, что «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту».

Также белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО «Транснефть», чтобы урегулировать ситуацию. Ориентировочно она пройдет 23 апреля. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» должна исправиться к понедельнику-вторнику.

Ранее стало известно, что «Белнефтехим» решил временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов. Решение принято с учетом проведения посевной кампании и имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством.

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