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Эксперты проанализировали двадцать лет развития «Роснефти»

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Аналитики инвестиционных компаний и представители отраслевых союзов дали оценку развитию «Роснефти» за последние двадцать лет. Свои мнения они озвучили «Ленте.ру».

По словам исполнительного директора Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Анатолия Замрия, сегодня «Роснефть» — это лицо российской нефтяной отрасли. «Из компании второго эшелона «Роснефть» за короткий срок превратилась не просто в национального лидера, но в энергокомпанию мирового масштаба, на равных выступающую с такими гигантами, как ExxonMobil или BP. Причем не только и не столько за счет своего масштаба и объема добычи, но и благодаря уникальной экспертизе и опыту работы на сложнейших объектах. "Роснефть", во многом, стала новатором: компания привнесла в отрасль собственные уникальные технологии, которые сегодня успешно используются другими участниками рынка, в том числе и зарубежными, а также новые походы к разработке сложнейших проектов. Например, кластерный метод в разработке месторождений», — сказал Замрия. «По сути, "Роснефть" стала первой компанией, применившей этот подход для разработки своих проектов в Приарктической зоне. Это позволило компании добиться значительной экономии при разработке месторождений. Экономический эффект оценивается в десятки миллиардов рублей», — подчеркнул он.

«У "Роснефти", действительно, уникальный опыт. После приватизации 90-х, нефтяная отрасль была в самом плачевном состоянии. Общий уровень добычи в России упал почти в два раза. "Роснефть" в отличие от других крупных госкорпораций, получивших все на блюдечке с голубой каемочкой, последовательно выстраивала бизнес, покупая стратегически важные активы на рынке, по рыночной цене. Компания смогла восстановить контроль государства над отраслью и в результате Россия перешла рубеж добычи нефти в 500 миллионов тонн, вернувшись на ведущие мировые позиции по добыче и экспорту "черного золота"», — рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Пример развития "Роснефти" уникален для крупных российских компаний. Обладая не лучшими активами на старте, компания сумела в рыночных условиях и конкурентной борьбе стать одним из мировых лидеров нефтегазовой индустрии», — подчеркнул старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов.

«"Роснефть", согласно оценкам аналитиков, обеспечила около 90 прцоентов приватизационных доходов государства от нефтяной отрасли. Суммарный объем поступлений от приватизационных сделок с участием "Роснефти" составил более 67 миллиардов долларов. Это почти в 9 раз больше аналогичной суммы по другим нефтяным компаниям», — отметил старший советник Межотраслевого экспертно-аналитического центра (МЭАЦ) Союза нефтегазопромышленников России Сергей Черных. «Хотелось бы отметить еще, что доход от приватизационных сделок Роснефти — это примерно треть от суммарных доходов государства за всю приватизационную историю современной России», — сказал он.

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