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09:18, 9 июля 2026Культура

Цой раскрыла свой диагноз на фоне госпитализации в онкоцентр

Анита Цой заявила, что в апреле была госпитализирована в онкоцентр из-за болезни Грейвса
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анита Цой раскрыла состояние своего здоровья на фоне слухов о ее лечении в онкоцентре. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка, по ее словам, решила развеять волну слухов о ее здоровье на фоне курса лечения, который прошла в апреле этого года. Она пояснила, что причиной госпитализации стал не рак, а другая болезнь, диагностированная ей много лет назад.

«Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с ней. Пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение», — заявила Цой.

Также она отдельно отметила, что диагноза «рак» у нее нет.

Ранее певица Анита Цой вышла на связь с подписчиками после сложной операции. Артистка призналась, что мучилась от болей, пока не решилась на удаление щитовидной железы.

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