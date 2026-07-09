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09:28, 9 июля 2026Экономика

Российские рестораторы стали сокращать меню

«Известия»: Российские рестораторы стали сокращать меню на фоне роста издержек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

Российские рестораторы стали активно пересматривать меню на фоне растущих издержек. Об этой тенденции сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

За последний год, отметил глава Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов, часть ресторанов сократила ассортимент блюд примерно на 17-20 процентов. О регулярном пересмотре позиций сообщила также совладелица сети «Честная рыба» Натали Дмитренко.

В сложившихся реалиях (рост издержек, повышение НДС и снижение спроса), подчеркнула исполнительный директор сети доставки роллов «Моккано» Марина Котвицкая, рестораторы вынуждены постоянно анализировать востребованность той или иной позиции. Другими важными факторами выступают затраты на приготовление или нагрузка на кухню, резюмировала она.

В начале года Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. Главными причинами такой динамики эксперты называли повышение ставки НДС с 20 до 22 процентов, увеличение арендной платы и сокращение спроса. При таком раскладе отбивать растущие издержки стало гораздо сложнее.

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