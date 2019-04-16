Совет директоров «Роснефти» дал рекомендации ГОСА по размеру дивидендов

Совет директоров «Роснефти» утвердил годовой отчет компании за 2018 год, а также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить по итогам второго полугодия дивиденды в размере 11,33 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Указанная сумма соответствует 50 процентам чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК «Роснефть».

В сообщении отмечается, что, учитывая выплаты по итогам первого полугодия в размере 14,58 рубля на акцию, суммарный размер дивидендов «Роснефти» по итогам 2018 года составит рекордные 25,91 рубля.

Общая сумма дивидендных выплат «Роснефти» по итогам 2018 года составит 274,6 миллиарда рублей и станет рекордной за всю историю компании (дивиденды «Роснефти» по итогам 2017 года составили 104 миллиарда рублей или 10,48 рубля на акцию).

По словам аналитиков, существенный рост выплат обусловлен высокими финансовыми показателями компании. «В этом году "Роснефть" значительно улучшила свои финансовые показатели. Компания получила рекордную прибыль — 549 миллиардов рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее», — отмечает старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов.

Объявленный рост дивидендов выводит «Роснефть» в лидеры по доходности среди российских госкомпаний. «На сегодняшний день «Роснефть», пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке. Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация почти вдвое», — говорит партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Также эксперт отметила, что «Роснефть» анонсировала целый ряд инициатив, нацеленных на дальнейший рост стоимости ее акций, в том числе сокращение долговой нагрузки. «В стратегии «Роснефть-2022» компания также заявила о своем намерении занять лидирующие позиции по показателям экологичности бизнеса, а также озвучила цель войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. В декабре 2018 года «Роснефть» одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. Это важный ориентир для инвесторов», — подчеркнула Екатерина Косарева.

«Дивидендная доходность акций «Роснефти» по итогам года может составить порядка 7-8 процентов, при этом аналогичный показатель у «Лукойла» и «Газпрома» ниже — 6-7 процентов и 5-6 процентов соответственно. Но это предварительные цифры», — говорит Сергей Суверов. По его словам, компания также имеет наиболее низкую себестоимость добычи среди крупных компаний нефтегазового сектора. «Это также способствует ее высокой инвестиционной привлекательности. Поэтому я полагаю, что акции «Роснефти» на сегодняшний день недооценены примерно на 20-25 процентов, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе», — заключил аналитик.

Иностранные инвесторы разделяют оптимизм в отношении бумаг «Роснефти». По оценкам Credit Suisse, дивидендная доходность акций компании продолжит расти и составит в 2019 году 7,7 процента, в 2020 году — 9,5 процента и 2021 года — 11,2 процента.

В августе 2017 года компания внесла изменения в дивидендную политику, утвердив целевой уровень выплат с 35 до 50 процентов от чистой прибыли по МСФО.

