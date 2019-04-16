Экономика
 
Последние новости
Россия резко нарастила транзит газа через Украину
Многодетные родители усыновили семь разлученных братьев и сестер
В Китае цензура обрезала «Игру престолов»
Савченко собралась бороться за власть на Украине
Найдено массовое захоронение принесенных в жертву людей
Пойманная на допинге россиянка подала в суд на российских медиков
Актеры «Игры престолов» открыли горячую линию и ответили на странные вопросы
Организатор блокады Крыма обратился к Зеленскому
Отдыхавшую в Чернобыльской зоне россиянку выгнали с Украины
Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу
Новости партнеров

Совет директоров «Роснефти» дал рекомендации ГОСА по размеру дивидендов

Перейти в «Мою Ленту»

Совет директоров «Роснефти» утвердил годовой отчет компании за 2018 год, а также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить по итогам второго полугодия дивиденды в размере 11,33 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Указанная сумма соответствует 50 процентам чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК «Роснефть».

В сообщении отмечается, что, учитывая выплаты по итогам первого полугодия в размере 14,58 рубля на акцию, суммарный размер дивидендов «Роснефти» по итогам 2018 года составит рекордные 25,91 рубля.

Общая сумма дивидендных выплат «Роснефти» по итогам 2018 года составит 274,6 миллиарда рублей и станет рекордной за всю историю компании (дивиденды «Роснефти» по итогам 2017 года составили 104 миллиарда рублей или 10,48 рубля на акцию).

По словам аналитиков, существенный рост выплат обусловлен высокими финансовыми показателями компании. «В этом году "Роснефть" значительно улучшила свои финансовые показатели. Компания получила рекордную прибыль — 549 миллиардов рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее», — отмечает старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов.
Объявленный рост дивидендов выводит «Роснефть» в лидеры по доходности среди российских госкомпаний. «На сегодняшний день «Роснефть», пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке. Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация почти вдвое», — говорит партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Также эксперт отметила, что «Роснефть» анонсировала целый ряд инициатив, нацеленных на дальнейший рост стоимости ее акций, в том числе сокращение долговой нагрузки. «В стратегии «Роснефть-2022» компания также заявила о своем намерении занять лидирующие позиции по показателям экологичности бизнеса, а также озвучила цель войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. В декабре 2018 года «Роснефть» одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. Это важный ориентир для инвесторов», — подчеркнула Екатерина Косарева.

«Дивидендная доходность акций «Роснефти» по итогам года может составить порядка 7-8 процентов, при этом аналогичный показатель у «Лукойла» и «Газпрома» ниже — 6-7 процентов и 5-6 процентов соответственно. Но это предварительные цифры», — говорит Сергей Суверов. По его словам, компания также имеет наиболее низкую себестоимость добычи среди крупных компаний нефтегазового сектора. «Это также способствует ее высокой инвестиционной привлекательности. Поэтому я полагаю, что акции «Роснефти» на сегодняшний день недооценены примерно на 20-25 процентов, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе», — заключил аналитик.

Иностранные инвесторы разделяют оптимизм в отношении бумаг «Роснефти». По оценкам Credit Suisse, дивидендная доходность акций компании продолжит расти и составит в 2019 году 7,7 процента, в 2020 году — 9,5 процента и 2021 года — 11,2 процента.

В августе 2017 года компания внесла изменения в дивидендную политику, утвердив целевой уровень выплат с 35 до 50 процентов от чистой прибыли по МСФО.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0614 апреля

На новый уровень

В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
13:04Сегодня

Названы самые востребованные в России профессии

12:4313 апреля

Visa увеличила максимальную сумму для совершения покупок без ПИН-кода

10:27Сегодня

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

ЭкономикаПартнерский материал

«Искусственный интеллект — уже реальность»

Как роботы изменят представление россиян о времени
11:57Сегодня

Дело арестованного в России инвестора из США начало разваливаться

19:22 7 апреля

Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

09:40Сегодня

Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»

Экономика13:4215 марта
Иван Овчинников

«Я пошел за лидером»

Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
11:50Сегодня

Россия затеяла молочную войну с Белоруссией

16:1914 марта

Россия затеяла новый торговый спор с Европой

19:5315 апреля

В России выявили дефицит рабочих мест

Россия
«Это не какая-то российская беда»
Почему чиновники порой не слышат россиян и как им найти общий язык
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Мамы приносили мне выдержки из писаний»
В России хотят наказывать противников прививок. Что об этом думают врачи?
Нацепившая поводок на ребенка россиянка попала на видео
Назван источник дохода сына-семиклассника уральского мэра
Одобрение россиянами Сталина покоробило его правнука
Российские чиновники собрались судиться с бизнесменом из-за одной копейки
Все материалы
Мир
Firefighters work at Notre-Dame Cathedral in Paris, France, April 16, 2019. A massive fire consumed the cathedral on Monday, gutting its roof and stunning France and the world. REUTERS/Benoit Tessier - RC1424844C00Собор Парижской Богоматери пережил пожар
Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
«От здания ничего не останется»
Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
В Турции рассказали о целях использования С-400
Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле
Прокуратура высказалась о вероятности поджога Нотр-Дама
Власти рассказали о спасении Нотр-Дама за 15 минут до обрушения
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Команда Порошенко обратилась к сторонникам Зеленского
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Отец Зеленского назвал Коломойского самым порядочным олигархом
Савченко собралась бороться за власть на Украине
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Все материалы
Экономика
На новый уровень
В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
Партнерский материал
«Искусственный интеллект — уже реальность»
Как роботы изменят представление россиян о времени
«Я все делаю с удовольствием»
Пенсионный возраст — не помеха для начала нового дела
Названы самые востребованные в России профессии
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом
Дело арестованного в России инвестора из США начало разваливаться
Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
Уличенного в трехмиллиардной взятке депутата лишили дипломатического паспорта
Россияне устроили стрельбу по школьникам из автомобиля
Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Найдено массовое захоронение принесенных в жертву людей
США изменят орбиту луны
Су-25СМ уничтожили «врага» под Челябинском
Все материалы
Спорт
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Появилось видео боя 150-килограммового Дацика с 75-килограммовым блогером
Пойманная на допинге россиянка подала в суд на российских медиков
15-летняя фигуристка поделилась подробностями ухода от Плющенко
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом и признал его настоящим русским
Овечкина раскритиковали за драку с 19-летним россиянином
Овечкин прокомментировал нокаут 19-летнего соотечественника
Все материалы
Культура
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
Владимир Волков«Я даже не знаю, как ищут партнеров»
Владимир Волков — об отказе Гребенщикову, работе с Курехиным и «АукцЫоном»
В Китае цензура обрезала «Игру престолов»
Умерла актриса из сериала «Офис»
Шнуров написал стихотворение о пожаре в Нотр-Даме
Серсея из «Игры престолов» пожаловалась на закадровый секс с одним из персонажей
Все материалы
Интернет и СМИ
Пиратская Россия
 
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
«Иногда мне кажется, что это плохой сон»
Лучшие фотографы заглянули в лица людей, полные страданий и желания жить
Роскомнадзор спустя год констатировал невозможность заблокировать Telegram
Галкин намекнул на ксенофобию Собчак из-за слов о виновных в пожаре в Нотр-Даме
Charlie Hebdo поиронизировал над пожаром в Нотр-Даме
Украинский телеведущий пошутил о пожаре в Нотр-Даме и раскаялся
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
Дизайнер-бунтарь похвалился желанием пожертвовать деньги Нотр-Даму
Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой
Обнажавшаяся в храмах модель обрадовалась пожару в Нотр-Даме
Владельцы люксовой фирмы пожертвовали Нотр-Даму вдвое больше семьи миллиардера
Все материалы
Путешествия
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Хостелы в российских жилых домах запретили
Пассажирка кинула мелочь в двигатель самолета на удачу и оказалась в полиции
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Мужчина спас овцу-единорога от смерти при помощи пива
Королева красоты лишилась титула из-за любви
Пятилетний мальчик девять часов провел на дне колодца и выжил
Женщине посоветовали разорвать помолвку из-за поддельного кольца
Все материалы
Renault Arkana: реформа на платформе
Чем в Renault надеются заарканить российских покупателей
R8. Начало
Audi Avus — суперкар из Ингольштадта с деревянным мотором
Хайп
Ноздри на стероидах, китайская «приборка» — мы поездили на обновленной «семерке» BMW
Новая классика
Машины, которым в 2019 году исполняется 30 лет
«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей
Марка Buick показала в Шанхае ультрароскошный минивэн
Представлен первый электрический Aston Martin
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Частные дома в России стали дороже
Квартиру самого богатого россиянина выставили на продажу в Москве за миллиард
Ипотечные каникулы задумали сделать массовыми
Раскрыта стоимость самых дешевых домов Рублевки
Все материалы