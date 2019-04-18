«Роснефть» за 20 лет работы увеличила уровень добычи в 19 раз

За двадцать лет работы добыча нефти «Роснефтью» увеличилась в 19 раз с 12,5 до 230 миллионов тон, добыча газа — в 10 раз — до 67 миллиардов кубических метров. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Пресс-служба компании отмечает, что сегодня «Роснефть» — это 41 процент всей нефти, добываемой в России и 6 процентов мировой нефтедобычи. На долю компании приходится 35 процентов прироста добычи в России и, что принципиально важно, более 75 процентов в Восточной Сибири. С 1999 года компания обеспечила ввод в разработку 17 новых крупных месторождений с общим объемом запасов около 3 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, инвестировав свыше 1,5 триллиона рублей.

За период 1999-2018 годов доля «Роснефти» в доходах федерального бюджета увеличилась с 8 миллиардов до 4 триллионов рублей, то есть почти в 500 раз. За 20 лет Роснефть» обеспечила 90 процентов всех приватизационных доходов государства со стороны нефтяной отрасли. Выручка «Роснефти» за этот период увеличилась более чем в 115 раз.

В сообщении также отмечается, что «Роснефть» превратилась в одного из технологических лидеров отрасли: по суточной проходке — 56,7 тысяч метров в сутки, количеству вводимых скважин (3,4 тысячи новых скважин в 2018 году, 48 процентов из которых горизонтальные). Себестоимость добычи «Роснефти» — самая низкая среди всех публичных компаний мира — 3,1 доллар на баррель. Дивидендные выплаты увеличились в три раза. Только за 2018 год рост капитализации компании составил более 40 процентов.

17 апреля президент РФ Владимир Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти» «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса». В частности, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев и гендиректор «дочки» «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, а орденом Александра Невского — первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров и вице-президент компании Андрей Шишкин.