Стали известны подробности атаки ВСУ на российские танкеры

Два российских танкера в Азовском море повреждены после атаки ВСУ

Два танкера получили механические повреждения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суда в Таганрогском заливе Азовского моря. О подробностях удара украинских беспилотников рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова в «Максе».

«В результате попадания дронов произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано», — написала Камбулова.

Она отметила, что при налете беспилотников никто не пострадал. Спасатели эвакуировали экипажи танкеров.

О том, что ВСУ атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе, стало известно утром 9 июля. Днем ранее украинские дроны также совершили налет на суда России в Азовском море. Тогда, по информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при ударе беспилотников ранения получили два человека.