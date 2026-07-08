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15:46, 8 июля 2026Россия

Стали известны детали атаки ВСУ на российские танкеры в Азовском море

Глава Таганрога Камбулова: На атакованном ВСУ танкере в Азовском море начался пожар
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

На борту танкера «Ефросинья», атакованного дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Таганрогского залива, разгорелся пожар. О деталях удара украинских беспилотников по судну рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова в «Максе».

«Капитан судна незамедлительно подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию экипажа (...) В результате профессиональных и слаженных действий пограничников все 13 членов экипажа танкера были эвакуированы и доставлены в Таганрог», — написала Камбулова.

По ее словам, жизни членов экипажа ничего не угрожает.

Дроны ВСУ атаковали российские танкеры в Азовском море 8 июля. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при ударе по следовавшим в Ростов-на-Дону суднам ранения получили два человека.

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