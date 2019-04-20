Белоруссия раскрыла свой план по договору с Россией

Белоруссия предлагает России не вносить концептуальных изменений в заключенный 20 лет назад Договор о создании Союзного государства, разработав при этом программу его реализации с учетом произошедших изменений. Об этом заявил посол республики в России Владимир Семашко, сообщает в субботу, 20 апреля, «БелТА».

«Мы говорим: Союзному государству быть, союзный договор отражает все наши видения и чаяния, каким должно быть Союзное государство, менять в союзном договоре ничего не надо», — сказал дипломат, подчеркнув, что «необходимо отработать программу реализации этого союзного договора».

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Он отметил, что с момента подписания договора «многое поменялось, что-то потеряло свою актуальность, что-то, наоборот, появилось новое», приведя в качестве примера санкции, введенные сначала против Белоруссии, а затем против России.

Семашко напомнил, что Союзный договор предусматривает создание единых валюты, банка, законодательной базы и парламента. Данные формы интеграции в Минске считают приемлемыми исключительно на паритетной основе.

В январе сообщалось, что представители России приступили к инвентаризации договора о Союзном государстве в составе совместной с Белоруссией межправительственной рабочей группы по углублению интеграции. При этом Москва пока не раскрывала содержание своих предложений по договору.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ подразумевает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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