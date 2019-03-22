Минск отреагировал на слухи о планах Путина после 2024 года

Тема объединения России и Белоруссии в единое государство и вероятность действующего президента России Владимира Путина возглавить это государство обсуждалась на двусторонних встречах рабочей группы по договору о Союзном государстве, но вскользь. Об этом Tut.by заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Он прокомментировал опубликованную информационным агентством Bloomberg информацию о том, что в администрации президента России прорабатывают возможности оставить у власти нынешнего главу государства Владимира Путина после 2024 года. Одним из сценариев является объединение с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков.

Макей объяснил, что на встречах представителей Москвы и Минска подобная тема затрагивалась «только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ».

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«Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас — святое, и в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении, инкорпорации. И я думаю, у наших российских друзей понимание такое же», — добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В материале Bloomberg, опубликованном 21 марта, указывалось, что, помимо сценария объединения с Белоруссией, в Кремле шло активное обсуждение сценария, схожего с нынешним положением дел в Казахстане, первый президент которого Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с должности главы государства, однако сохранит пост председателя Совета безопасности Казахстана и лидера партии «Нур Отан».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объединения России и Белоруссии ради сохранения Путина у власти после 2024 года. По словам Пескова, на повестке у администрации президента стоят другие вопросы.

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