В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти

В Кремле не обсуждают возможность объединения России и Белоруссии ради сохранения действующего российского президента Владимира Путина у власти после 2024 года. Об этом в четверг, 21 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — отметил Песков, комментируя появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в администрации президента прорабатывают возможности оставить Путина у власти и после истечения сроков его полномочий.

По его словам, на повестке у администрации президента стоят другие вопросы. В частности, там работают над реализацией майских указов российского лидера, сроки исполнения которых «не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами», уточнил Песков.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост. В частности, отмечалось, что один из сценариев предполагает объединение России с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков.

В середине марта посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что российские власти не предлагали руководству Белоруссии вариант вступления республики в состав России. По его словам, Москва выступает «исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства».

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