Россия оставит Белоруссию без денег

Российские власти никогда не говорили о компенсации выпадающих нефтяных доходов для Белоруссии, на которой настаивает Минск. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает в понедельник, 14 января, ТАСС.

«По сути, мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», — сказал Медведев.

По его словам, Россия, вопреки заявлениям президента республики Александра Лукашенко, не давала конкретных обещаний Белоруссии или другим странам о компенсации доходов, выпадающих из-за налогового маневра: «Хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку».

При этом Москва продолжит поддерживать белорусскую экономику кредитами. Последний из них был выделен на строительство атомной электростанции в Гродненской области. Без его учета общая сумма предоставленных средств достигла 6,5 миллиарда долларов.

Ранее Лукашенко говорил, что рассчитывает на финансовую помощь от России в связи с проведением налогового маневра в ее нефтяной отрасли. Согласно ему, к 2024 году экспортная пошлина на нефть, нефтепродукты и газ будет постепенно отменена, а взамен будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Из-за этого нарушатся цепочки поставок нефти в Белоруссию.

В настоящее время Минск закупает 24 миллиона тонн российского топлива в год. 18 миллионов из них идут на переработку на белорусские заводы, еще 6 миллионов реэкспортируются в Европу. Нефть поставляется в Белоруссию без взимания экспортной пошлины на границе, а значит, итоговая цена ниже текущей мировой именно на эту величину. При реэкспорте части топлива пошлина направляется в белорусский бюджет.

Отмена экспортных пошлин в России означает, что нефть будет поставляться в Белоруссию по более высоким мировым ценам и Минску придется также отменить пошлины на своей границе, чтобы сохранить рентабельность своих нефтяных компаний. Лукашенко оценивает потери белорусского бюджета в 10 миллиардов долларов и утверждает, что Россия обещала компенсировать их.

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