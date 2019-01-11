Москва отреагировала на угрозы Лукашенко

Россия не ставит под сомнение курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией. Об этом в пятницу, 11 января, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит «Интерфакс».
Как подчеркнула Захарова, Белоруссия является «надежным союзником и партнером» России. «Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны», — отметила она.
Представитель МИД также выразила уверенность в том, что в рамках Союзного государства существует много возможностей для повышения эффективности «данного интеграционного формата».
Таким образом Захарова прокомментировала высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.
В декабре прошлого года Лукашенко сообщил, что, по его подсчетам, из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли в ближайшие годы Белоруссия потеряет порядка 10,5 миллиарда долларов. При этом он посетовал на то, что Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию.
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает отмену экспортной пошлины с параллельным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в результате маневра Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам.