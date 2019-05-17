Россия перестала поставлять нефть в Европу

Белоруссия временно приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в сторону Украины. Транзит сырья в Польшу также не осуществляется. Об этом говорится в сообщении на сайте концерна «Белнефтехим».

Причиной приостановки транзита стало отсутствие свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Возобновление транзита запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

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Оператор белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает прокачку качественной нефти Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в объеме, требуемом для его полной производственной загрузки. Предприятие работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку «чистую» нефть, второй НПЗ — «Нафтан» —работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема качественной нефти, которая поступает по нефтепроводу Сургут — Полоцк. Трубопровод Унеча — Полоцк, по которому нефть на «Нафтан» поставлялась ранее, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает, говорится в сообщении.

Нефтепровод «Дружба» разветвляется возле белорусского Мозыря на северную и южную ветки. По северной нефть через территорию Польши поставляется в Германию. Польская сторона прекратила прием сырья еще в конце апреля и пока его не возобновила. По южной ветке нефтепровода сырье идет в сторону Украины, а затем в Словакию, Чехию и Венгрию. Украинская сторона приостановила транзит 25 апреля. Затем он был возобновлен 11 мая.

О проблемах с качеством нефти, поступающей из России по нефтепроводу «Дружба», Белоруссия сообщила в апреле. В сырье было обнаружено высокое содержание хлорорганики. В «Транснефти» — операторе российской части нефтепровода — заявили, что загрязнение произошло на участке Самара — Унеча и было умышленным. Следствие подозревает в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья для сокрытия этого факта шесть человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предварительно оценил ущерб от «грязной» нефти в сотни миллионов долларов. Компания «Укртранснафт» заявила об ущербе в один миллион долларов.

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