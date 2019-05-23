В Кремле высказались по поводу закупки Минском казахстанской нефти

Президент России Владимир Путин не обсуждал с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему закупки Минском нефти у Казахстана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 23 мая, передает ТАСС.

«Пока не было контактов», — пояснил пресс-секретарь.

По его словам, обсуждение возможных поставок может состояться на саммите Евразийского экономического союза, который пройдет 29 мая в Нур-Султане. «Мы надеемся, что удастся (...) двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», — подчеркнул Песков.

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Ранее 23 мая стало известно о том, что Лукашенко призвал власти Казахстана активизировать переговоры о поставках нефти в республику в связи с тем, что Минск планирует диверсифицировать источники поставок энергоресурсов. Также сообщалось о планах привлечь к переговорам Россию в качестве транзитной страны.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев заявил, что Казахстан готов стать альтернативным поставщиком нефти для Белоруссии. Он подчеркнул, что утвердить соглашение между Минском и Нур-Султаном должна Россия, поскольку поставлять нефть планируется по трубопроводу, проходящему по ее территории.

В середине апреля Белоруссия сообщила о низком качестве поступающей из России по трубопроводу «Дружба» нефти. Из-за этого поставки в Европу были прекращены, а Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве. По его версии, трубопровод был поврежден из-за того, что в узле слива в селе Николаевка в Самарской области группа злоумышленников попыталась украсть топливо на миллион рублей, а затем замаскировала свои действия за счет вливания некачественной нефти. Поставки по «Дружбе» до сих пор не возобновлены в полном объеме, ущерб России оценивается в миллиарды долларов.

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