Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии

Казахстан готов стать альтернативным поставщиком нефти для Белоруссии, заявил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев, которого цитирует БЕЛТА.

«Буквально вчера посол Беларуси в Казахстане [Анатолий] Ничкасов провел очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно», — отметил Ертысбаев.

По его словам, утвердить соглашение меду Минском и Нур-Султаном должна Россия, поскольку поставлять нефть планируется по трубопроводу, проходящему по ее территории. Москва при этом продолжит оставаться стратегическим партнером обеих стран, добавил посол.

Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу. Необходимость в этом возникла после загрязнения нефтепровода «Дружба» и поставок некачественной нефти из России, о чем стало известно в середине апреля. Сейчас по возбужденному уголовному делу проходят четыре человека.

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