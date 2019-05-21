Названы сроки восстановления транзита «чистой» нефти из России

Для полного восстановления транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» понадобится около двух месяцев. Об этом сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

По его словам, по итогам мая Белоруссия обеспечит менее семи процентов транзита нефти от запланированного объема. Однако уже в конце июля на белорусской территории не должно остаться некачественной нефти. Также в полной мере будут восстановлены поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и налажен транзит сырья за рубеж.

Материалы по теме Пошли на поправку Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить

Ранее 21 мая агентство Reuters написало, что планы по скорейшему возобновлению поставок нефти по «Дружбе» из России в Польшу и Германию откладываются после того, как сценарий по удалению загрязненного сырья из нефтепровода не удалось исполнить.

Белоруссия сообщила о снижении качества российской нефти в «Дружбе» в апреле. После этого в сырье обнаружили повышенное содержания хлорорганики, что в конечном итоге привело к приостановке транзита сырья в страны Европы по нефтепроводу. В «Транснефти», операторе российского участка «Дружбы», сочли, что нефть была загрязнена умышленно. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи считают, что это было сделано для сокрытия хищений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!