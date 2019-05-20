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«Грязная» нефть обернется для России потерями в миллиарды долларов

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Россия в июне 2019 года может лишиться нескольких миллиардов долларов из-за сокращения экспорта нефти в связи с ее загрязнением. Об этом сообщает Reuters.

По подсчетам агентства, прием нефти в систему российского оператора нефтепровода «Дружба» компании «Транснефть» упал с 1 по 16 мая на шесть процентов по сравнению со средним уровнем апреля и достиг 19,1 миллиона тонн. Поставки нефти в Белоруссию и дальнее зарубежье сократились на 1,8 миллиона тонн — это эквивалентно миллиарду долларов. Если поставки не возобновятся до конца месяца, то потери могут увеличиться вдвое, пишет агентство.

Эксперты Capital Economics полагают, что если ситуация с поставками разрешится в конце мая или начале июня, то воздействие на экономику России будет незначительным. Однако риски для экономики возрастут, если ситуация с загрязненной нефтью не изменится.

По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, исходя из известных вводных о простое нефтепровода, выпадающие экспортные доходы до конца года достигнут около пяти миллиардов долларов. Он отметил, что при годовом текущем счете в 100 миллиардов долларов это не так критично. Долгин добавил, что простой можно частично компенсировать альтернативными поставками.

О снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» Белоруссия сообщила в середине апреля. В сырье нашли превышение содержания хлорорганики, что привело к временной приостановке транзита российской нефти в страны Европы по нефтепроводу. Как выяснилось позже, сырье было загрязнено на участке Самара — Унеча. В «Транснефти» заявили, что нефть была загрязнена умышленно. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По версии следователей, нефть испортили, чтобы скрыть хищения.

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