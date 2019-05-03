МИД оценил смену российского посла в Белоруссии

Назначение нового посла России в Белоруссии не говорит о кризисе в отношениях между Москвой и Минском. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, передает в пятницу, 3 мая, ТАСС.

По его словам, это нормальное явление в дипломатической практике. «Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис», — заявил замминистра, подчеркнув, что отношения между странами по-прежнему союзнические и носят характер «стратегического партнерства».

Карасин добавил, что Москва и Минск, по его мнению, работают над углублением интеграции в рамках Союзного государства. «Надо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Россией и Белоруссией», — подытожил он.

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Ранее 30 апреля председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников выразил мнение, что перед новым российским послом в Белоруссии стоят серьезные задачи, которые президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсуждали в ходе двусторонней встречи в Сочи в феврале.

30 апреля президент Путин подписал указ об отставке посла России в Белоруссии Михаила Бабича, который был назначен главой дипмиссии 24 августа 2018 года. Отмечалось, что отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые адресовал лично российскому лидеру Лукашенко. На место Бабича назначен член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

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