Мир
 
Последние новости
Россию признали лидером по закупкам золота в 2019 году
В Госдуме нашли способ избежать пробок перед праздниками
ЦИК Казахстана зарегистрировал первого кандидата в президенты
На Украине собрались ответить на акцию «Бессмертный полк»
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Россия объяснила ОБСЕ упрощение гражданства для жителей Донбасса
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»
Федор Конюхов застрял
Новости партнеров

МИД оценил смену российского посла в Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Григорий Карасин

Назначение нового посла России в Белоруссии не говорит о кризисе в отношениях между Москвой и Минском. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, передает в пятницу, 3 мая, ТАСС.

По его словам, это нормальное явление в дипломатической практике. «Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис», — заявил замминистра, подчеркнув, что отношения между странами по-прежнему союзнические и носят характер «стратегического партнерства».

Карасин добавил, что Москва и Минск, по его мнению, работают над углублением интеграции в рамках Союзного государства. «Надо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Россией и Белоруссией», — подытожил он.

Ранее 30 апреля председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников выразил мнение, что перед новым российским послом в Белоруссии стоят серьезные задачи, которые президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсуждали в ходе двусторонней встречи в Сочи в феврале.

30 апреля президент Путин подписал указ об отставке посла России в Белоруссии Михаила Бабича, который был назначен главой дипмиссии 24 августа 2018 года. Отмечалось, что отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые адресовал лично российскому лидеру Лукашенко. На место Бабича назначен член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа приоритетная задача для нового посла России в Белоруссии
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Россия сменит посла в Белоруссии по просьбе Лукашенко
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 апреля

Кровавое топливо

Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
05:45Сегодня

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

19:12 2 мая

В Голландии погибло рекордное число велосипедистов

04:54Сегодня

Россия объяснила ОБСЕ упрощение гражданства для жителей Донбасса

Мир00:01 3 апреля

«Исламское государство будет жить»

США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
23:26 2 мая

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

15:00 1 мая

США предупредили Зеленского

21:49 2 мая

МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео

Мир00:0128 апреля
Свержение памятника Саддаму Хусейну

Арабский лев

Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
12:46 2 мая

В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой

20:0230 апреля

В Саудовской Аравии не нашли неравенства полов

17:36 2 мая

Россия нашла способ противодействовать планам США по Венесуэле

Россия
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Продавцы георгиевских ленточек со свастикой устроили драку
В Госдуме нашли способ избежать пробок перед праздниками
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
Укравший невесту российский депутат объяснился
В Москве побит рекорд атмосферного давления
Российский школьник проехал на велосипеде пять километров и спас лес от огня
Все материалы
Мир
«Американцы уже готовят санкции»
 
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Россия объяснила ОБСЕ упрощение гражданства для жителей Донбасса
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео
В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой
Россия нашла способ противодействовать планам США по Венесуэле
Все материалы
Бывший СССР
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
ЦИК Казахстана зарегистрировал первого кандидата в президенты
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Киев выследит новых россиян из Донбасса
На Украине собрались ответить на акцию «Бессмертный полк»
Турция решила купить украинские танковые ракеты
Националисты устроили марш в Одессе в годовщину пожара в Доме профсоюзов
Все материалы
Экономика
Выпустили пар
Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Повод для паники
Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Белоруссия получила «чистую» нефть из России
Банкнота в 100 рублей стала одной из самых красивых в мире
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Все материалы
Силовые структуры
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Все материалы
Наука и техника
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным
Опубликованы редкие фотографии армии Гитлера
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Ученые рассказали о роли диетической колы в борьбе с ожирением
Пуски российских ракет «Уран» показали на видео
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Все материалы
Спорт
Лучницы на Олимпийских играх 1908 годаДолгие проводы
Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
Призер Олимпиады в Сочи попал в больницу после попытки побить мировой рекорд
Хави завершит карьеру
Расист Дацик признал величие Майка Тайсона
Английские комментаторы ликовали после гола Месси в ворота «Ливерпуля»
Роналду остался без автомобиля будущего
Тренер «Ливерпуля» восхитился игрой команды после разгрома от «Барселоны»
Все материалы
Культура
Певица LizzoДива бодипозитива
Икона феминизма, рокер в разводе и прощание с The Cranberries — главные новые альбомы
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»
На «Евровидении» ввели новое правило
Уничтоженные в СССР
Десять главных сериалов на замену «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
Выступление Самбурской вырезали из эфира Первого канала
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
В сети поделились самыми неожиданными действенными советами
Пиратская копия новых «Мстителей» попала на телевидение
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Самый популярный бренд одежды в мире стал доступен в Москве
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Dior «выпустил» на подиум кошку
Все материалы
Путешествия
Город мертвых
Это кладбище привлекает тысячи людей со всего мира. В чем его секрет?
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Грузовик врезался в «Боинг» в московском аэропорту
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Федор Конюхов застрял
Все материалы
Из жизни
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Джуд Лоу тайно женился
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Названы российские города с самыми счастливыми людьми
Индийские военные обнаружили следы йети
Волки оказались заботливее собак
Все материалы
Обреченный
Тест обновленного седана XE: старые проблемы в свежей обертке
Главные концепты Alfa Romeo
Избранное на Моторе: вспоминаем лучшее от дизайнеров «Альфы»
25 лет без Сенны
Воспоминания очевидцев о гибели Айртона Сенны
Летающие КамАЗы, мультяшная Mazda и постсоветский киберпанк
Автомобильные ролики на стыке культурных жанров
Volkswagen Amarok превратили в широченный двухметровый внедорожник
2400-сильный грузовик дрифтит и жжет шины
У бейсбольной команды LA Dodgers появился собственный хардкорный пикап
Все материалы
Дом
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Миксер с крышкой
Каким архитекторы видят новый Нотр-Дам: сумасшедшие идеи со всего мира
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы