Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку посла в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом сказано на сайте главы государства.

Вместо Бабича указом президента назначен Дмитрий Мезенцев.

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Ранее сообщалось, что отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые адресовал лично Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. С тех пор белорусская сторона неоднократно выражала недовольство его деятельностью. В частности, Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

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