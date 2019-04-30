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Путин назначил нового посла в Белоруссии

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Михаил Бабич

Президент России Владимир Путин отправил в отставку посла в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом сказано на сайте главы государства.

Вместо Бабича указом президента назначен Дмитрий Мезенцев.

Ранее сообщалось, что отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые адресовал лично Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. С тех пор белорусская сторона неоднократно выражала недовольство его деятельностью. В частности, Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

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