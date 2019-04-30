Названа приоритетная задача для нового посла России в Белоруссии

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев должен работать над углублением интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает ТАСС.

По его словам, перед новым послом стоят серьезные задачи, которые президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсуждали в ходе двусторонней встречи в Сочи в феврале.

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Калашников добавил, что не ставит под сомнения правильность выбора Мезенцева в качества российского посла, поскольку он «понимает ценность отношений России и Белоруссии».

Ранее 30 апреля Путин подписал указ об отставке посла России в Белоруссии Михаила Бабича, который был назначен главой дипмиссии 24 августа 2018 года. Отмечалось, что отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые адресовал лично российскому лидеру Лукашенко.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ подразумевает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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